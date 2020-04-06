網球／11年前擊敗費德勒 迪爾波卓看重播喊緊張

網壇賽事因新冠肺炎全面停賽，眾家球星除了自主訓練，只能透過影片重溫比賽，阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro）就把11年前美網決賽和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的對決重溫一遍，還自爆儘管時隔多年「還是會緊張」。

迪爾波卓2009年美網決賽在5盤大戰後來居上，以3：6、7：6（7：5）、4：6、7：6（7：4）、6：2擊敗費德勒，摘下生涯首座大滿貫金盃，也是迄今唯一大賽冠軍，31歲的他最近防疫期間把這場決賽再看了一遍，還透露說：「11年後，我還是會覺得緊張。」

2009年美網成為迪爾波卓網壇生涯顛峰，之後他就飽受傷病纏身，先是因首次腕傷，世界排名掉出200外，回到球場雖打下倫敦奧運銅牌、隔年溫布頓闖進4強，但2014年二度腕傷又讓他離開球場兩季；揮別腕傷的迪爾波卓雖曾東山再起，18年闖進生涯第二度美網決賽，但之後又遇腿傷和膝傷問題。

他前年10月在上海名人賽右膝蓋髕骨骨裂，去年6月在皇后草地賽又傷了同樣位置，動手術後積極復健，尋求再度復出，算是目前賽事全面停賽影響較小的球員。

溫布頓上周已宣布取消今年賽事，ATP和WTA也跟進宣布，7月13日前不會有任何職業網球賽事。