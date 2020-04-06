網球／年初咳不停 澤瑞夫自爆可能染新冠肺炎

新冠肺炎疫情衝擊全球，百年歷史的溫布頓上周也宣布取消，德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）現在更擔心，自己可能去年12月染上新冠病毒，還把病毒帶到澳洲。

22歲的澤瑞夫在今年初的澳網打進4強，締造個人最佳大滿貫表現，但他懷疑自己可能前往墨爾本前就已染疫。

「我和朋友布蘭達12月28日還在中國大陸，你無法想像我在澳洲咳嗽了一個月，我發燒了兩、三天，每天都會咳個5、6小時，布蘭達也是。」澤瑞夫提到，當時他和友人並不知道怎麼回事，「那是我從沒遇過的狀況，我不覺得疼痛，但每10秒就要咳一下。」

受新冠肺炎影響，ATP和WTA將網球賽事停賽時程不斷延長，在溫布頓上周宣布取消後，到7月中前球員都是「失業」狀態，且在澤瑞夫透露可能染疫前，澳洲網球「壞小子」湯米奇（Bernard Tomic）也自爆出現罹患新冠肺炎所有症狀，2月初剛迎接生涯ATP首冠的巴西小將魏德（Thiago Seyboth Wild）則是確診新冠肺炎，成職業網壇第一人。

美國前球王馬克安諾（John McEnroe）的弟弟小馬克安諾（Patrick McEnroe），3月底也確診新冠病毒，好消息是症狀已經減輕，自評已經百分百復原。