NFL／傳奇踢球員不敵新冠肺炎 享壽73歲

國家美式足球聯盟（NFL）史上最佳踢球員之一的鄧普西（Tom Dempsey），在球場締造無數紀錄，卻沒能擋住新冠肺炎，他在美國時間上月25日確診，上周才傳出狀況轉好的消息，不料當地時間4日仍辭世，享壽73歲。

鄧普西從2012年開始就和阿茲海默症對抗，他在NFL共有11個球季，曾效力新奧爾良聖徒隊、費城老鷹隊、洛杉磯公羊隊、休士頓油人隊和水牛城比爾隊。

出生時沒有右手手指和右腳腳趾的鄧普西，膾炙人口的一戰莫過於1970年面對底特律老虎隊，身穿聖徒隊戰袍的他在最後2秒踢出聯盟新紀錄的63碼射門，助隊以2分逆轉勝，這項紀錄直到2013年才被改寫。

鄧普西近年生活在紐奧良一處老人院，根據他女兒的說法，鄧普西3月25日確診新冠肺炎，剛開始症狀十分輕微，但之後惡化並遭隔離，僅能透過視訊和家人交談，美國時間4日仍傳出離世消息。