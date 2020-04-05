響應國際運動發展日活動 台灣擊劍少年選手參與

受到新冠肺炎疫情影響，全世界運動賽事都陷入停擺，甚至2020東京奧運也因此延期至明年舉行，而在全球運動員都陷入訓練卻無法比賽的困境中，逢4月6日是聯合國訂為「國際運動發展與和平日」，目的是為了鼓勵各國打造健康運動環境，並能在受衝突、飢荒及不平等條件影響的區域推動運動發展。每年均藉由各種不同項目運動員拿著白色卡片拍照的活動，來傳遞這種精神。

中華擊劍協會特別在臉書粉絲專頁分享這個訊息，鼓勵選手參與這項活動，而有台灣擊劍選手也特別效法拍照，要在疫情期間，力挺國際運動發展。