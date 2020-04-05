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舉重／泰國、大馬國家隊再爆禁藥 遭IWF禁賽無緣東奧

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

國際舉重總會（IWF）的獨立裁罰小組（IMFSP）今日宣布，由於泰國與馬來西亞國家隊成員禁藥藥檢呈陽性，泰國舉重選手將禁賽3年，大馬選手則處1年禁賽，也等於宣判兩國舉重隊無緣東奧。

泰國共計8名舉重選手包含兩名奧運金牌，在2018年土庫曼世錦賽藥檢呈陽性遭到禁賽，因此去年世錦賽決定自我禁賽，並未派員參加，然而去年11月IWF於德國科隆再度針對特定選手進行抽驗，發現仍有禁藥成分。

泰國舉重早在2011年就因禁藥蒙塵，當年7名青少年選手因藥檢陽性遭禁賽，年初德國電視調查記錄片再揭發泰國對青少年舉重選手施用禁藥，泰國舉協1月全體辭職，如今再爆醜聞。

IWF宣布，泰國舉重選手將禁賽至2023年4月1日，而泰國舉重協會則停權兩年，期間不得執行任何賽事，另針對協會罰款20萬美元（約台幣610萬元），泰國58公斤級里約奧運金牌名將蘇甘雅（Sukanya Srisurat）、48公斤級里約奧運金牌塔納頌（Sopita Tanasan）都將無緣東奧。

大馬舉重協會則處以1年禁賽，泰國和大馬舉協仍可在21天內，向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

舉重 世錦賽

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