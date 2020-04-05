跆拳道／疫情未趨緩 亞錦賽二度延期

新冠肺炎疫情嚴峻，世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）宣布，從原訂3月改至5月的跆拳道亞錦賽，確定二度延期，進一步日期則待通知。

跆拳道亞錦賽最初訂定於3月3日起黎巴嫩貝魯特登場，2月底宣布因新冠肺炎疫情延後，改在5月11至15日舉行，不過世跆盟最新公告，第24屆跆拳道亞錦賽延期，確切日期則待研議。

另外東京奧運亞洲區資格賽，同樣受疫情影響一延再延，從4月改至5月底，3月底再宣布延至6月5到7日舉行，地點仍在約旦安曼。不過若疫情沒有趨緩跡象，6月亞資賽不排除繼續向後延可能性。

亞資賽我國選拔將派出2男2女參賽，68公斤級黃鈺仁、80公斤級劉威廷、49公斤級蘇柏亞以及57公斤級羅嘉翎。劉威廷日前也表示，儘管東京奧運延期，對自己的研究所和未來職涯添增不少變數，但目前仍以聽從教練團指示，專心訓練、精進自己，朝奧運目標前進。