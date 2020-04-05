網球／詹詠然揪新秀拍影片 親自剪輯致敬醫護英雄

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣網球姐妹花詹詠然、詹皓晴，為感謝醫護人員這段期間辛勞，揪年輕世代好手楊宗樺、「小鋼砲」梁恩碩、「夜市球王」曾俊欣、許育修等人拍攝影片，詹詠然也親自剪輯影片，向醫護人員致敬。

詹詠然表示，在這抗疫的艱難時刻，邀請了年輕世代的網球選手們，一起錄製這個影片，為辛苦的醫護英雄們獻上最高的敬意。

詹詠然：「我們雖然無法親身體會醫護人員的辛勞，但我們可以一起從自身做起，保護自己、保護他人，做好防疫工作，一起對抗病毒、也愛護我們辛苦的第一線人員。」

包括許絜瑜、楊亞依、林芳安、駱建勛國內網壇未來之星都現身，手舉對醫護人員感謝話語。

詹詠然也呼籲，多為他人著想，散播正面能量，並提醒所有人做好防疫，勤洗手戴口罩，一同戰勝病毒。她也坦言這是自己首次剪接影片，「第一次剪接影片還真是生疏，剪了好久才做出成品。」

國內外體壇賽事受疫情停擺之際，溫網也在日前確定停辦，詹詠然今年無緣尋求混雙衛冕，不過她表示非常時期，健康是唯一的第一，「我們之後一定還會在球場見面。」