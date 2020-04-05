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羽球／撞期明年東奧 2021年羽球世錦賽可能延期

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
羽球世錦賽將延期。 美聯社
羽球世錦賽將延期。 美聯社

2020東京奧運延後至2021年，原定2021年登場的田徑世錦賽率先宣布改至2022年舉行，世界羽球聯盟（BWF）目前也在討論，2021年西班牙韋爾瓦（Huelva)羽球世錦賽延後舉辦的可能性。

羽球世錦賽除奧運年停辦外每年固定舉辦，過去大多選在8月登場，在東奧延期至2021年7月23至8月8日後，將與奧運年衝突。

BWF聲明中則指出，了解有必要重新調整羽球世錦賽的可能性，將會與主辦國西班牙討論後作適當調整。

目前確定因東奧延期做更動的，有2021美國尤金世錦賽，避開東奧延後一年，2021年成都世大運則避免與東奧時間過近作出微調，賽事日期延後兩天登場，改在8月18日至29日舉行。至於原定2021年7月16日至8月1日福岡登場的游泳世錦賽，同樣在研擬延後舉辦。

世錦賽 羽球 田徑

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