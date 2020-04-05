網球／納達爾領銜 西班牙擬自辦比賽

溫布頓取消、法網延到9月，全球網將持續失業，不過納達爾 （Rafael Nadal）為首的西班牙球星有機會提前回到球場，皇家西班牙網球協會（RFET）計畫在西班牙舉行8到10場巡迴賽，提供國內好手停賽期間有另個舞台。

根據西班牙體育媒體《Marca》報導，RFET副總裁卡博內爾（Tomas Carbonell）計畫在西班牙俱樂部及學院舉辦8到10場賽事，參加者則是選拔國內優秀球員，尤其是世界排名前100的球員，當然包括目前世界排名第2的納達爾。

納達爾去年才在法網寫下破紀錄12冠，但今年法網受新冠肺炎影響，從5月延後到9月舉行，納達爾暫時沒辦法在最擅長的紅土賽場展現球技，不過他停賽期間也沒停下訓練腳步，最近在社群平台上傳一段影片，和家人用椅子當球網、提拍在後院對打。

ATP和WTA賽事至少停賽到7月中，《Marca》報導，若是包括美網在內的硬地賽事都取消，這場西班牙巡迴賽的可行性就會更高。

世界排名12的巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）、排名25的卡雷諾‧巴斯塔（Pablo Carreno Busta）和排名41的拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）也可能是西班牙巡迴賽參賽成員。