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巨大機器人的社會學：日本戰後的機甲浪漫譚

足球／東奧延期一年 男足參賽年齡從23歲放寬到24歲

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
東奧延期一年，男足參賽年齡也從23歲放寬到24歲。 美聯社
東奧延期一年，男足參賽年齡也從23歲放寬到24歲。 美聯社

由於東京奧運受新冠肺炎疫情影響延期一年，國際足球總會也做出應變機制，原本限定的23歲以下球員才能參加的男足賽，現在放寬至24歲，讓今年原本計畫要參賽的屆齡選手能不受影響，繼續準備來年的奧運賽事。

東京奧運男足選手規定出生日得晚於1997年7月1日，如今賽程改到一年後，國際足總決定維持此參賽限制，因而打破過往只有23歲以下球員的規範，提升至24歲。

同時男足賽制也一如往常能挑選三位超齡球員助陣，奧運女足則沒有年齡規定。

目前取得男足奧運門票的國家有地主日本、巴西、法國、德國、羅馬尼亞、西班牙、紐西蘭、埃及、象牙海岸、澳洲、南非、沙烏地阿拉伯、南韓和阿根廷，還有兩支隊伍尚待出列，其中巴西是衛冕軍，上一屆奧運在球星內馬爾Neymar）領銜下為地主留住金牌。

東京奧運男足賽事現在改期至2021年7月底開踢，共有16支隊伍在七座球場進行賽程，最遠得跑到北海道札幌巨蛋。

內馬爾 Neymar

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