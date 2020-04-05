網球／溫布頓取消 樂觀哈蕾普：可衛冕兩年

擁有百年歷史的網壇指標賽事溫布頓，今年受新冠肺炎影響確定停辦，去年打下女單金盃的羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）雖傷心但也轉換心態，笑說能擁有衛冕者身分兩年「少見又特別」。

溫布頓上一度取消是1945年因第二次世界大戰，原本今年6月29日要登場的第134屆賽事受新冠肺炎影響，確定延到2021年6月28日到7月11日舉行。

去年女單決賽拍下美國名將小威廉絲（Serena Williams）的哈蕾普，接受英國《泰晤士報》訪問提到，儘管過去幾周就有溫布頓取消的聲音，她仍希望這場特別賽事能找到留在年度行事曆上的方式，「所以星期三（比賽確定取消）是很難過的一天，我想到很多去年在全英俱樂部體會到生命中最開心的情緒。」

「我會想念中央球場，去年我在那有場不可思議的決賽；我會想念看到我的名字在牆上，還有身為俱樂部一員感受的所有很棒的事情；我會想念我終於愛上的草地球場，穿著一身白。」哈蕾普說。

她也提到，明白取消今年賽事是溫布頓很不樂見的選擇，且全英俱樂部明確做出決定，而非「凌遲」大家到最後一刻，「俱樂部星期三還寄給我一封電子郵件，在此之前我也以衛冕者身分和他們討論些拍攝影片的前置作業，希望我們明年能完成這些。」

她正向說，很少有球員能帶著溫布頓衛冕者身分兩年，從這角度看，自己十分榮幸和幸運，且希望明年能繼續維持衛冕者頭銜。

溫布頓取消後，ATP和WTA也將停賽時間從6月初再延後到7月初，後續賽季全部結束也成可能的走向，哈蕾普也認為，疫情造成的傷害和影響前所未見，要談比賽也該等所有事情都回到正軌再來討論。