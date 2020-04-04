網球／溫網取消不相信 西西帕斯：以為愚人節

今年溫布頓網賽因新冠肺炎疫情取消，也是自二戰後以來首次。由於消息發布時正好是4月1日，世界第6希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）坦言，睡前看到消息並不以為意，還以為是愚人節笑話。

第134屆溫布頓網賽原定6月28日至7月11日舉行，然而新冠肺炎疫情嚴峻，主辦單位先否決閉門戰，加上全球旅行禁令限制，又考慮到延期得配合日照與草地狀況，最終決議今年賽事取消，第134屆溫網延至2021年6月28日至7月11日舉行。

西西帕斯表示，起初看到溫網取消訊息不以為然，「以為是愚人節笑話。但一起床後發現溫網真的取消了。我會想念這別具意義的賽事，我等不及2021年到來了。留在家裡，保持理智。」

西西帕斯被視為有望打破「三大天王」壟斷四大賽的下一位冠軍，他去年ATP年終賽擊敗汀恩（Dominic Thiem）登頂，然而年初澳網意外在32強落馬，敗給加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），法網延期、溫網又取消，只能等到延至9月20日至10月4日的法網再雪恥。

溫網自1877年舉辦以來曾因兩次世界大戰取消，這是史上首次因非戰爭因素取消賽事，也是1946年後首次喊卡，同時宣告草地賽季取消。