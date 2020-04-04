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LPGA／美國公開賽改至12月 五大賽已有三站延期

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美國高球協會今天宣布6月的美國公開賽將移至12月開打，這已是第三個延期的女子大滿貫賽。 法新社
美國高球協會今天宣布6月的美國公開賽將移至12月開打，這已是第三個延期的女子大滿貫賽。 法新社

受到新冠肺炎疫情影響，繼日前女子高球五大賽的全日空錦標賽、愛維養錦標賽分別改至9月和8月舉行後，美國高球協會今天也宣布6月的美國公開賽也將移至12月開打，另外，在6月中前還有四場LPGA比賽延期、一場取消。

目前已全面停擺的LPGA，協會專員萬恩（Michael Whan）雖然在日前受訪時曾提出複賽三大時間點，其中最快下個月（五月）就可能重新讓賽事舉行，不過這樣的計畫在今天也宣告破滅。

LPGA在今天向所有球員發出通知，原訂在6月中前舉行的五場賽事，有四場將延期，其中原訂美國時間5月21日舉行的「純絲綢錦標賽」則是取消辦理，加上美國高球協會也宣布將原本安排在美國時間6月1日至7日舉行的五大賽之一的美國女子公開賽，移至12月7至13日舉行。

對於美國公開賽做出延賽決定，美國高協首席執行官戴維斯（Mike Davis）說：「我們仍希望在2020年舉辦美國女子公開賽，但我們首要任務是確保所有參賽選手與賽事相關人員的安全，同時為全球最佳選手提供在今年比賽的機會。」在五大賽已有三大賽宣布延期的情況下，目前僅剩下六月底的LPGA錦標賽與八月的英國公開賽尚未決定是否延期。

而LPGA在多項賽事都已經延期辦理的情況下，下一場比賽目前暫定在6月19日舉行，萬恩說：「我們很感謝在這個艱困的時刻合作伙伴們仍願意與我們繼續攜手，這是一次真正的集體考驗，我們必須要重新安排所有日程，盡可能的為選手提供比賽機會。」

LPGA 美國公開賽 PGA錦標賽

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