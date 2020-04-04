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足球／英超停擺 20家球團希望球員減薪30％
英超足球聯賽3日宣布，鋻於目前的新冠肺炎疫情形勢，本季將無法於5月初恢復比賽。另外，20家俱樂部一致同意，將提出減薪30％的方案，希望能獲得球員同意。
英超先在3月13日宣布暫停比賽至4月初，隨後又把停賽期延長至4月30日。如今很明顯的，疫情沒有任何改善，英超聯賽不可能在5月初就能恢復。
「一切都是在確保安全的前提下，」英超在聲明中指出，「大家都希望能完成剩餘的聯賽及杯賽賽程，但一定是要在政府同意、醫療建議允許的前提下，才會重啟比賽。」
此外，球員減薪30％的提議在股東會議上得到一致通過，但仍需要徵求球員意見。
「自停擺以來，2019-2020年球季面臨著顯著且持續的損失，」英超在聲明中說，「為了保護整個職業足球，英超俱樂部一致同意就有條件減薪及延遲支付徵求球員意見。」
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