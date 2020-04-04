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足球／白俄羅斯足聯獨步全球開踢 足協：沒理由延賽
全球各大運動多因新冠肺炎停擺，但白俄羅斯的足球聯賽仍於3月中開踢，該國足協秘書長則直接向媒體表示「沒有理由延賽」。
結算至目前，白俄羅斯新冠肺炎確診人數為351，4人死亡，相較於歐洲其他各國，疫情相對較輕微。雖然政府於4月2日禁止國內各項運動、文藝等活動，4月6日方得解禁，但足球聯賽卻如期舉行，且已踢2輪。
對此白俄羅斯足協秘書長扎爾特斯基（Sergei Zhardetski）向《ESPN》解釋：「我們每天都有在觀察狀況，我們相信國內醫療體系，因此現階段沒有理由停止足球聯賽。當然現在有許多國家的疫情非常嚴重，但諮詢相關單位後，聯賽繼續踢是沒問題的。」
扎爾特斯基也補充，目前上座人數平均約千人，且有安排觀眾保持適當距離。他也強調在如此緊繃的生活氛圍下，透過足球比賽能讓人放鬆，以防大眾一直處在壓抑的情緒下。
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