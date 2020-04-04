網球／賽事全喊卡 前瑞典球王：約克維奇最大輸家

受新冠肺炎疫情影響，網球賽事全面喊卡。前瑞典球王韋蘭德（Mats Wilander）指出，影響最大恐怕是開季手感正夯，以18連勝豪取ATP盃、澳網、杜拜三連冠的塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）。

坐擁17座大滿貫賽冠軍，約克維奇年初ATP盃率領塞爾維亞逆轉勝納達爾（Rafael Nadal）領銜的西班牙，高舉首屆ATP盃冠軍，隨後又在澳網完成史無前例第八冠，重返世界第一王座。

2月底中東新冠肺炎疫情尚未爆發之際，約克維奇五連勝杜拜捧冠，若加上去年底台維斯盃三連勝，寫下21連勝紀錄。然而3月疫情攪局，從「陽光雙冠」印地安泉賽、邁阿密網賽，到蒙地卡羅網賽、馬德里、羅馬網賽紛紛停賽，年度紅土、草地大滿貫賽法網、溫網也都難倖免。

「這波疫情最大輸家，恐怕是約克維奇。」韋蘭德表示，約克維奇今年還不知輸球滋味，然而連勝卻因此被迫暫停。此外，對於所有在費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）身後苦苦追趕的網壇新生代而言，同樣是虛擲光陰。

韋蘭德說：「特別是像加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）等後起之秀，他們都在比賽中成長，累積經驗，會因此錯過許多比賽。」