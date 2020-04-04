快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／賽事全喊卡 前瑞典球王：約克維奇最大輸家

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
網球賽事全面喊卡，前瑞典球王韋蘭德認為現任球王約克維奇將是最大輸家。 路透
網球賽事全面喊卡，前瑞典球王韋蘭德認為現任球王約克維奇將是最大輸家。 路透

受新冠肺炎疫情影響，網球賽事全面喊卡。前瑞典球王韋蘭德（Mats Wilander）指出，影響最大恐怕是開季手感正夯，以18連勝豪取ATP盃、澳網、杜拜三連冠的塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）。

坐擁17座大滿貫賽冠軍，約克維奇年初ATP盃率領塞爾維亞逆轉勝納達爾（Rafael Nadal）領銜的西班牙，高舉首屆ATP盃冠軍，隨後又在澳網完成史無前例第八冠，重返世界第一王座。

2月底中東新冠肺炎疫情尚未爆發之際，約克維奇五連勝杜拜捧冠，若加上去年底台維斯盃三連勝，寫下21連勝紀錄。然而3月疫情攪局，從「陽光雙冠」印地安泉賽、邁阿密網賽，到蒙地卡羅網賽、馬德里、羅馬網賽紛紛停賽，年度紅土、草地大滿貫賽法網、溫網也都難倖免。

「這波疫情最大輸家，恐怕是約克維奇。」韋蘭德表示，約克維奇今年還不知輸球滋味，然而連勝卻因此被迫暫停。此外，對於所有在費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）身後苦苦追趕的網壇新生代而言，同樣是虛擲光陰。

韋蘭德說：「特別是像加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）等後起之秀，他們都在比賽中成長，累積經驗，會因此錯過許多比賽。」

約克維奇 韋蘭德 納達爾

延伸閱讀

網球／無球可打 球王約克維奇拿平底鍋揮拍特訓

相關新聞

網球／賽事全喊卡 前瑞典球王：約克維奇最大輸家

受新冠肺炎疫情影響，網球賽事全面喊卡。前瑞典球王韋蘭德（Mats Wilander）指出，影響最大恐怕是開季手感正夯，以...

等不了東奧延期 里約奧運英國金牌選手宣布退役

東京奧運因疫情延期打亂不少運動員生涯規劃，曾拿下里約奧運金牌的34歲英籍划船選手藍斯利（Tom Ransley），原本計畫今年東奧為最後一次參賽，但延賽來得太突然，於今天提前宣布退役，也哀嘆「2021

田徑／首辦世錦賽遇延期 美田協主席：遲來總比不來好

第十八屆世界田徑錦標賽原訂於明年八月在美國尤金舉行，這也是該國史上第一次爭取到世錦賽主辦權，卻受到東京奧運延期一年影響，...

足球／匿名捐千萬 內馬爾愛心遍布全球

新冠肺炎疫情橫行全球，不少停工的球星都自掏腰包，巴西足球一哥內馬爾（Neymar）愛心不落人後，匿名捐出77.5萬英磅（...

足球／白俄羅斯足聯獨步全球開踢 足協：沒理由延賽

全球各大運動多因新冠肺炎停擺，但白俄羅斯的足球聯賽仍於3月中開踢，該國足協秘書長則直接向媒體表示「沒有理由延賽」。 結算至目前，白俄羅斯新冠肺炎確診人數為351，4人死亡，相較於歐洲其他各國，疫

高球／名將接受階梯挑戰 朴仁妃愛犬展現叼球神技

繼日前足球圈盛行「衛生紙挑戰」後，目前也因為新冠肺炎疫情全面停擺的高球圈，近來由美國知名高爾夫球教練和球評布里德（Mic...

LPGA／美國公開賽改至12月 五大賽已有三站延期

受到新冠肺炎疫情影響，繼日前女子高球五大賽的全日空錦標賽、愛維養錦標賽分別改至9月和8月舉行後，美國高球協會今天也宣布6...

東奧／各項資格賽截止日出爐 最遲明年6月29日截止

受新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延至明年7月23日展開，而因疫情停擺的各項資格賽，國際奧會（IOC）也公布最新取標截至日...

網球／停賽沒收入 排名低的球員盼有經濟補助

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，網壇更是全面停賽至7月13日，不過對於這些金字塔底層的球員或是小賽事而...

德甲／為病兒違反封城令 國腳因撞車事跡敗露遭罰

拜仁慕尼黑後衛博阿騰（Jerome Boateng）為了探視生病的4歲兒子，打破政府禁足令，結果在高速公路上自撞讓事跡敗...

東奧／延期1年增20到60億美元支出？ 國際奧會：還在算

東京奧運在日前拍板延期到明年七月廿三日開幕後，國際奧會與東京奧運組委會仍緊鑼密鼓的進行後續工作的準備，以及賽事延期一年的損失評估，國際奧會執行董事杜比昨天就透露，延期所造成的損失將會由國際奧會與東奧組委會一同承擔。

網球／喊明年再來 網壇名將不看好小威、費爸回歸

在新冠肺炎疫情影響下，溫布頓網球錦標賽日前宣布將取消辦理，讓職業網壇一片哀號聲，其中包辦了15座溫網男、女單打金盃的費德...

熱門新聞

NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

中職／連兩戰先發表現不佳 洪總：索沙變soso

MLB／11年前在洋基新球場奪勝 美網站再度提起王建民

NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

NBA／球員2K電競賽登場 第1種子KD首日就落馬

NBA／復賽最後希望 賭在拉斯維加斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。