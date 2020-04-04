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等不了東奧延期 里約奧運英國金牌選手宣布退役
東京奧運因疫情延期打亂不少運動員生涯規劃，曾拿下里約奧運金牌的34歲英籍划船選手藍斯利（Tom Ransley），原本計畫今年東奧為最後一次參賽，但延賽來得太突然，於今天提前宣布退役，也哀嘆「2021年太遙遠了」。
藍斯利今日受訪，表示曾考慮在東京結束選手生涯，並期望再摘金替這趟旅程劃下完美句點，不過他也坦承：「今年初開始，我每天訓練3次，我已經精疲力盡了，2021年對我來說太過遙遠，過去20年划船生涯，讓我擁有2枚獎牌，自己已經不能再給予更多，也無法再留下什麼了。」
藍斯利更感嘆世事無常，人們很難決定自己的命運，自己根本想不到如今新冠肺炎會在全球大流行，因為這波疫情，讓自己逼不得已退役。
藍斯利功績卓著，除在2012年倫敦奧運獲得銅牌，2016年里約奧運拿下金牌外，更6度在世界划船錦標賽數次囊括前3名，儘管無法在東奧完結選手人生，但也著實是個充實的生涯。
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