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高球／名將接受階梯挑戰 朴仁妃愛犬展現叼球神技

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
前南韓世界球后朴仁妃則是拍攝了在自家走廊打球的影片。 法新社
前南韓世界球后朴仁妃則是拍攝了在自家走廊打球的影片。 法新社

繼日前足球圈盛行「衛生紙挑戰」後，目前也因為新冠肺炎疫情全面停擺的高球圈，近來由美國知名高爾夫球教練和球評布里德（Michael Breed）發起「階梯挑戰（ladder Challenge）」，包括PGA美國好手霍雪爾（Billy Horschel）以及澳洲女子名將坎普（Sarah Kemp）都跟進接受挑戰。

在新冠肺炎疫情影響下目前PGA與LPGA上半年賽事都全面停擺，在無法前往球場的情況下，不少球員都只能在家中「自主訓練」，知名高球教練布里德日前也在個人社群網站上發起名為「階梯挑戰」的活動，希望讓球星在家中休息時也能打發時間並磨練揮桿技巧。

階梯挑戰是將五個目標物放在階梯上，並透過揮桿擊球逐一擊落，最終布里德僅花七球就完成挑戰，展現高超的揮桿技巧，他也號召其他選手一同來挑戰；生涯曾拿下過五座PGA冠軍的澳洲選手霍雪爾，也在隨後接受挑戰，不過他最終花了九球才擊落五個目標物；澳洲女子高球好手坎普則展現百分之百的命中率，以五球完成挑戰。

對於自己完美完成「階梯挑戰」的影片，短時間內就有超過8萬多次的觀看次數，坎普說：「我不敢相信階梯挑戰的影片會受到如此關注，很多人都轉發影片給我，並感謝我讓他們知道停賽期間可以幹嘛，這甚至在澳洲還成為全國新聞。」

至於前南韓世界球后朴仁妃則是拍攝了在自家走廊打球的影片，第一部是她將球擊出後在半空中直接被愛犬叼走，第二部則是挑戰將球擊入裝了水的玻璃杯中，而她在第二球就成功完成挑戰，讓她忍不住振臂高呼，在兩部影片最後她也在紙上寫下「Stay at home（待在家中）」，呼籲大家在這個非常時期避免出門。

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The finished product!! Dad did great😬 #newhome #boatbay➡️hittingbay2020

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Professional Golfer to Indoor Golfer🤣 #indoorgolfing #stayhome

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