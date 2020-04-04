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田徑／首辦世錦賽遇延期 美田協主席：遲來總比不來好

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第十八屆世界田徑錦標賽首次在美國舉辦，卻因東奧延期一年影響也跟著延後。 美聯社
第十八屆世界田徑錦標賽首次在美國舉辦，卻因東奧延期一年影響也跟著延後。 美聯社

第十八屆世界田徑錦標賽原訂於明年八月在美國尤金舉行，這也是該國史上第一次爭取到世錦賽主辦權，卻受到東京奧運延期一年影響，得延到2022年才能舉辦，不國美國田協主席蘭安納（Vin Lananna）直言，選手的安全性仍是他們考量的第一順位，並且強調這次的尤金世錦賽，對於美國田徑界的意義非凡。

美國田徑選手過去幾年在所有田徑重大國際賽事上維持獨霸一方的實力，包括2016年里約奧運收下13金10銀9銅表現，2017年倫敦世錦賽與2019年多哈世錦賽也都高居獎牌榜之冠，讓他們被看好將在今年東京奧運以及明年於自己主場舉行的世錦賽中持續散發光芒。

不過在今年東京奧運是否延期的討論階段，美國田協也是率先表態支持延期的單位之一，主席蘭安納認為，這是一個不得不的結果，「我們要做的就是聽取專家的意見以及選手的聲音，雖然也些人認為這會對經濟造成打擊，不過與運動員和所有人的健康與安全相比，這些根本不值得一提。」

儘管因為奧運延期也迫使美國尤金世錦賽必須延期一年辦理，但蘭安納強調，這一場賽事對於美國田徑界的非凡意義仍沒有太大改變，「我們早就覺得應該要主辦一場世錦賽，我很高興現在有這樣的機會，遲來總比不來的好，因為我們將會讓世界第一的隊伍在自己家鄉比賽，讓那些在世界舞台上發光發熱的選手名字和故事，得以在他們的家鄉變得家喻戶曉。」

蘭安納也拿出已退休的美國十項全能運動名將伊頓（Ashton Eaton）為例，說明美國田徑選手並未得到國人該有的重視，「代表俄勒岡田徑俱樂部的伊頓，過去在拿下世錦賽冠軍還打破世界紀錄時，這件事卻只有在他的故鄉廣為人知，其他地區的人卻一點感覺也沒有，這讓我相當困惑。於是我意識到，要改變美國人的態度，唯一的辦法就是讓美國選手在自家拿下世界冠軍，我不在乎這件事何時才會發生，但遲早都必須出現。」

世錦賽 田徑

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