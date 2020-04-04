足球／匿名捐千萬 內馬爾愛心遍布全球

新冠肺炎疫情橫行全球，不少停工的球星都自掏腰包，巴西足球一哥內馬爾（Neymar）愛心不落人後，匿名捐出77.5萬英磅（約台幣2874萬元）善款，後來經巴西電視台報導才被外界所知。

內馬爾不只捐款給巴西家鄉的愛心單位，還對國際伸出援手，捐助聯合國兒童基金會，低調的他選擇匿名行善，直到巴西電視台揭露，「他從上周起就開始捐款，他不願公開消息，我們也是透過交頭接耳才知道，我們想讓大家知情，是因為這是善事且立意良好。」

歐洲足壇因新冠肺炎全數停擺，效力法甲巴黎聖日耳曼的內馬爾，目前回到家鄉巴西等待疫情過境，儘管許多豪門球隊都傳出球員減薪共體時艱，其中包含球王梅西（Lionel Messi）隸屬的西甲巴塞隆納，和巨星C羅（Cristiano Ronaldo）效力的義甲尤文圖斯，內馬爾暫時未受影響，有球團的雄厚資金撐場。

內馬爾是僅次於梅西、C羅之後，名列全球收入第三高的足球員，去年除了有7500萬美元年薪，還有各家廣告代言費用，額外賺進3000萬美元，年收約為1億500萬美元（約台幣31.74億元）。