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東奧／各項資格賽截止日出爐 最遲明年6月29日截止

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
日本東京奧運重新啟動倒數一年，也國際奧會（IOC）也公布各項資格賽最新取標截至日期。 美聯社
日本東京奧運重新啟動倒數一年，也國際奧會（IOC）也公布各項資格賽最新取標截至日期。 美聯社

受新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延至明年7月23日展開，而因疫情停擺的各項資格賽，國際奧會（IOC）也公布最新取標截至日期，最遲在明年6月29日結束，報名截止則到明年7月5日。

IOC給各國家奧會（NOC）的信件中表示，目前還不太可能一次確認所有項目的資格細節，不過會希望能在四月敲定這些資格認定制度，具體細節會再公布。

IOC也知會國際單項運動總會聯合會（International Sports Federations），在眾多賽事因疫情爆發而被取消或延遲後，盡可能採取原本的奧運參賽資格認定，並維持相同的參賽名額配給，希望能在四月中確認。

不過對於透過世界排名來決定參賽資格的項目來說，將面臨更大的挑戰，IOC雖然授權於各單項總會，讓他們保留充分裁量權，但又希望能要求公平性，允許2021年表現好的選手，讓他們有機會頂替取得資格。

東京奧運將有1萬1000名選手參賽，目前有57%的選手已經取得東京奧運資格，IOC日前也確認將保留這些獲得資格選手的門票，剩餘門票則還需透過資格賽產生。

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