網球／停賽沒收入 排名低的球員盼有經濟補助

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，網壇更是全面停賽至7月13日，不過對於這些金字塔底層的球員或是小賽事而言，停賽造成的損失巨大，因此一些排名較低的球員就發起請願尋求經濟資助，幫助球員度過停賽的艱難時期。

因疫情影響，網壇原本停賽至六月，不過在溫網宣布取消後，APT、WTA及ITF都發聲明表示將延長停賽期間，直到7月13日；停賽對在金字塔底層的球員及一些小賽事造成巨大影響。

許多排名較低的選手近期發起請願尋求經濟資助，有人就表示，希望要求賽事能夠預先支付一部分首輪獎金，幫助球隊度過這段艱困時期。

曾擔任2014-19年ATP主席的克莫德（Chris Kermode）就說：「ATP是由球員及賽事各一半組成的協會，也就是說，如果要在經濟方面資助球員的話，那麼賽事也應該得到相同的幫助。」

目前世界排名第21的34歲老將伊斯納（John Isner）除了是美國「一哥」外，也是ATP球員工會的成員之一，他表示，目前針對補助方案，還在進行討論。

伊斯納說：「停賽對頂尖球員來說影響還在可控制範圍內，以我為例，還可以撐過去，但每周的賽事獎金對一些球員是不可或缺的，所以沒有了獎金的職業網球員，和那些停工或遭資遣的人，是沒什麼兩樣。」

同樣是球員工會代表的加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）也表示，停賽對於百名外的球員來說影響甚大，因此補助是非常緊急的事宜，必須盡快做出回應，他身為球員代表，理應為他們爭取最佳利益。