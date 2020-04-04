快訊

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發「國家警報」籲暫勿前往

桃居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／停賽沒收入 排名低的球員盼有經濟補助

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
網壇全面停賽至7月13日，不是每個球員都在金字塔頂端，一些排名較低的球員就發起請願尋求經濟資助。 新華社
網壇全面停賽至7月13日，不是每個球員都在金字塔頂端，一些排名較低的球員就發起請願尋求經濟資助。 新華社

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，網壇更是全面停賽至7月13日，不過對於這些金字塔底層的球員或是小賽事而言，停賽造成的損失巨大，因此一些排名較低的球員就發起請願尋求經濟資助，幫助球員度過停賽的艱難時期。

因疫情影響，網壇原本停賽至六月，不過在溫網宣布取消後，APT、WTA及ITF都發聲明表示將延長停賽期間，直到7月13日；停賽對在金字塔底層的球員及一些小賽事造成巨大影響。

許多排名較低的選手近期發起請願尋求經濟資助，有人就表示，希望要求賽事能夠預先支付一部分首輪獎金，幫助球隊度過這段艱困時期。

曾擔任2014-19年ATP主席的克莫德（Chris Kermode）就說：「ATP是由球員及賽事各一半組成的協會，也就是說，如果要在經濟方面資助球員的話，那麼賽事也應該得到相同的幫助。」

目前世界排名第21的34歲老將伊斯納（John Isner）除了是美國「一哥」外，也是ATP球員工會的成員之一，他表示，目前針對補助方案，還在進行討論。

伊斯納說：「停賽對頂尖球員來說影響還在可控制範圍內，以我為例，還可以撐過去，但每周的賽事獎金對一些球員是不可或缺的，所以沒有了獎金的職業網球員，和那些停工或遭資遣的人，是沒什麼兩樣。」

同樣是球員工會代表的加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）也表示，停賽對於百名外的球員來說影響甚大，因此補助是非常緊急的事宜，必須盡快做出回應，他身為球員代表，理應為他們爭取最佳利益。

John Isner

相關新聞

德甲／為病兒違反封城令 國腳因撞車事跡敗露遭罰

拜仁慕尼黑後衛博阿騰（Jerome Boateng）為了探視生病的4歲兒子，打破政府禁足令，結果在高速公路上自撞讓事跡敗...

網球／停賽沒收入 排名低的球員盼有經濟補助

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，網壇更是全面停賽至7月13日，不過對於這些金字塔底層的球員或是小賽事而...

東奧／各項資格賽截止日出爐 最遲明年6月29日截止

受新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延至明年7月23日展開，而因疫情停擺的各項資格賽，國際奧會（IOC）也公布最新取標截至日...

足球／匿名捐千萬 內馬爾愛心遍布全球

新冠肺炎疫情橫行全球，不少停工的球星都自掏腰包，巴西足球一哥內馬爾（Neymar）愛心不落人後，匿名捐出77.5萬英磅（...

東奧／延期1年增20到60億美元支出？ 國際奧會：還在算

東京奧運在日前拍板延期到明年七月廿三日開幕後，國際奧會與東京奧運組委會仍緊鑼密鼓的進行後續工作的準備，以及賽事延期一年的損失評估，國際奧會執行董事杜比昨天就透露，延期所造成的損失將會由國際奧會與東奧組委會一同承擔。

網球／喊明年再來 網壇名將不看好小威、費爸回歸

在新冠肺炎疫情影響下，溫布頓網球錦標賽日前宣布將取消辦理，讓職業網壇一片哀號聲，其中包辦了15座溫網男、女單打金盃的費德...

澳洲奧會主席自願減薪20％ 年薪曝光高過澳洲總理

為了縮減組織開銷，澳洲奧會主席柯茲（John Coates）在今天宣布將自我減薪百分之20，雖然這樣的舉動是出於善意，但...

NFL／布雷迪入住海景第一排 房東是馬林魚CEO基特

愛國者傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）今年拋出震撼彈，決定離開效力20年的老東家，以兩年5000萬美元情定海盜，合約拍板定案多日，今有消息指出布雷迪已在坦帕灣租借一棟海濱別墅做為住所，房東剛好是

NFL／不願一直活在過去 布雷迪樂當海盜

NFL巨星布雷迪（Tom Brady）決定離開效力20年的新英格蘭愛國者隊、加盟坦帕灣海盜隊，是NFL休賽季討論度最高的話題。這位握有六次超級盃冠軍的傳奇，正把專注力放在迎接未來的挑戰上。 「我

LPGA／復賽三大時間點 最快下月、最晚九月開打

受到新冠肺炎疫情在全球持續擴散影響，美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）在三月中起全面停擺，不過協會專員萬恩（Mike ...

桌球／ITTF討論最新世界排名 公布後凍結至復賽

受到新冠肺炎疫情影響，國際桌球總會（ITTF）已暫停所有賽事至6月30日，世界排名也凍結，只算到三月分；對於最新的世界排...

東奧馬拉松維持札幌舉行 IOC將討論男足年齡問題

東京奧運延至明年的開幕日期已敲定，改在7月23日登場，對於延賽相關配套辦法，國際奧會（IOC）體育部董事麥克康乃爾（Ki...

熱門新聞

NBA／忘關直播批卡珍斯遭外流 2K營銷總監公開道歉

中職／無緣「薪」一哥 胡金龍遭減薪仍有複數年約

NBA／保羅暢談往事：離開快艇後更欣賞葛里芬

中職／連兩戰先發表現不佳 洪總：索沙變soso

NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。