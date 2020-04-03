網球／喊明年再來 網壇名將不看好小威、費爸回歸

在新冠肺炎疫情影響下，溫布頓網球錦標賽日前宣布將取消辦理，讓職業網壇一片哀號聲，其中包辦了15座溫網男、女單打金盃的費德勒（Roger Federer）與小威廉絲（Serena Williams）雖然都期盼明年再起，不過幾名網壇退役名將卻認為，今年溫網停辦可能讓兩人就此退出大滿貫爭冠行列。

今年皆為38歲的費德勒與小威廉絲，前一次在溫網奪冠分別為2017年與2016年，這兩年雖然仍舊有闖進決賽的紀錄，但卻都無法順利掄元，而今年溫網更因為新冠肺炎疫情宣布取消，讓兩人明年再參賽時都已經是近40歲的「高齡」。

其中費德勒在今年澳網闖進四強後，決定動刀治療膝蓋，讓他提前宣布退出法網行列，在溫網也停辦的情況下，下一場大滿貫賽將是八月底的美國公開賽，而他前一次在美網奪冠已經是2008年。

過去曾九度拿下澳網雙打冠軍，生涯累積16座大滿貫雙打冠軍的前澳洲名將伍德布里奇（Todd Woodbridge）就認為，今年溫網的取消將讓費德勒缺乏回歸動力，「費德勒現在不得不問自己，他一年後回來的動力是什麼。這已經阻止了費德勒再贏得一或二座冠軍的可能性，對他來說已經是不可能的任務。」

而小威雖然過去兩年都闖進溫網決賽，但同樣都鎩羽而歸，女網傳奇娜拉蒂諾娃（Martina Navratilova）在談到溫網取消對於網壇的影響時說：「年輕球員將失去一次與高排名球員較勁的機會，而中生代目前仍停滯不前，對於小威廉絲和費德勒這樣的老球員，時間已不再是他們的好朋友，所以他們基本上錯過今年就錯過了機會。」