澳洲奧會主席自願減薪20％ 年薪曝光高過澳洲總理

為了縮減組織開銷，澳洲奧會主席柯茲（John Coates）在今天宣布將自我減薪百分之20，雖然這樣的舉動是出於善意，但也讓他的高年薪意外曝光，甚至還比澳洲現任總理莫里森（Scott Morrison）還要多出4000澳元。

澳洲是在今年東京奧運延期前，繼加拿大後第二個宣布如賽事如期舉行，將不派隊參賽的國家，而該國奧會主席柯茲也在今天發聲明表示，在新冠肺炎疫情於全球大流行下，他將自願減薪百分之20，「我會做這樣的決定，正是因為新冠肺炎疫情對於澳洲各部門的健康和社會金融帶來很大影響，其中澳洲奧會也無法倖免。」

根據路透報導，柯茲今年年薪原為59萬4000澳元（約台幣1077萬元），比起澳洲總理莫里森還高出4000澳元，在減薪百分之20後，他仍能領取47萬5600澳元的年薪（約台幣863萬元）。

柯茲在全球體壇擁有巨大的影響力，他過去曾擔任過國際奧會副主席，也是這次國際奧會東京奧運協調委員會主席，他的薪資是由澳洲奧會的文化、籌薪和提名委員會所決定，而柯茲並非委員會的一員，過去他的年薪還一度高過70萬歐元（約為台幣2286萬元）。

過去國際奧會也曾在2015年時公布該會官員薪資，其中主席巴赫（Thomas Bach）在當年年薪為25.5萬歐元（約為台幣833萬元），而該會執委會成員除了每年能獲得7000歐元（約為台幣22.9萬元）的固定津貼外，如果參與會議或是代表IOC出差，每天能得到約900歐元的補貼。