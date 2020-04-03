NFL／布雷迪入住海景第一排 房東是馬林魚CEO基特

愛國者傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）今年拋出震撼彈，決定離開效力20年的老東家，以兩年5000萬美元情定海盜，合約拍板定案多日，今有消息指出布雷迪已在坦帕灣租借一棟海濱別墅做為住所，房東剛好是洋基前球星、現職馬林魚CEO基特（Derek Jeter）。

此棟別墅位於坦帕灣的人造戴維斯島（Davis Island）上，佔地超過843坪，鄰近市中心，距離海盜訓練基地也不遠。此外，鄰居剛好是前海盜防守絆鋒科爾佩珀（Brad Culpepper），能互相照應。

當地民眾得知消息，無不感到興奮，同樣住在該區的戴維斯（Tim Davis）就說：「昨晚，有朋友跟我說布雷迪要租基特的房子，我當初還以為只是謠言。今天看到有警察、保全出現在附近之後，我就相信了。」

當地海盜球迷也止不住情緒，表示：「我們很高興他來這裡，尤其他打球的智商跟臂力都很優秀。」，甚至說：「我是布雷迪鐵粉，我等不及要見他了！」