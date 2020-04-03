NFL／不願一直活在過去 布雷迪樂當海盜

NFL巨星布雷迪（Tom Brady）決定離開效力20年的新英格蘭愛國者隊、加盟坦帕灣海盜隊，是NFL休賽季討論度最高的話題。這位握有六次超級盃冠軍的傳奇，正把專注力放在迎接未來的挑戰上。

「我不希望一直活在過去，」布雷迪說，「過去在愛國者隊的20年，與我在海盜隊的未來無關。」

曾經拿下三次聯盟MVP，布雷迪在愛國者隊20年生涯締造無數驚人紀錄。如今他懷著興奮的心情加盟海盜隊，一支已12年未晉級季後賽的球隊。

「我想，所有人都需要為生活中的改變而努力去適應、去融入，」布雷迪說，他兩周前與海盜隊簽下一份為期兩年、總金額達5000萬美元的合約，除了是全額保障，並附帶900萬的激勵獎金。

海盜隊上季的戰績為7勝9負，很大的原因在於前四分衛溫斯頓（Jameis Winston）共被抄截30次。42歲的布雷迪雖然已不在巔峰，但愛國者隊上季仍拿下12勝。