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LPGA／復賽三大時間點 最快下月、最晚九月開打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
LPGA協會專員萬恩（Mike Whan）今天受訪時提到了復賽的三大方案。 路透
LPGA協會專員萬恩（Mike Whan）今天受訪時提到了復賽的三大方案。 路透

受到新冠肺炎疫情在全球持續擴散影響，美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）在三月中起全面停擺，不過協會專員萬恩（Mike Whan）也在今天受訪時提到了復賽的三大方案，其中包括最快下個月就重新啟動賽事，最晚則是要等到九月中旬才能如期舉行比賽。

LPGA在上月宣布至四月底前的賽事都將延期辦理，其中包括五大賽之一的全日空錦標賽已改至九月舉行，而原訂五月中在佛羅里達舉行的賽事是否能夠如期辦理目前仍是未知數。

LPGA專員萬恩在今天參加Podcast節目錄製時就表示，目前確實承受了很大的壓力，不過他們也已經訂出復賽的三大時間點，其中最快下個月就讓賽事重新舉行，「我們目前有三個選項，一個是下個月開始比賽，一個是七月中旬，一個則是九月中旬。這三個方案都有屬於自己的時間表，以及我們可能會遭遇的問題和經濟層面的影響。」

萬恩強調，由於LPGA的日程安排必須是具有全球性的，因為對於新冠肺炎疫情的了解必須要做得更透徹，「在大多數的地方都還沒有聽過新冠病毒時，我們就已經注意到，從一月下旬開始我們就在泰國、中國大陸和新加坡的比賽中進行這方面的對話。」

過去LPGA必須提前兩到三年開始規劃賽程，但萬恩直言，他們現在必須用兩到三個月的時間就重新規劃這一季的排程，所面臨的壓力是外界難以想像，「我們現在每天都在跟贊助商溝通，確定今年要如何安排他們的比賽，現在比賽的數量甚至比可以打的時間還多，這真的讓我們非常忙碌。」

在如果有賽事相關人員確診，就可能導致所有人面臨14至21天隔離的情況下，萬恩直言確實讓賽程的安排變得更加困難，「這讓我們無法確定最後還有多少球員能夠參賽。」

LPGA 高爾夫

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