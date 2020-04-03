桌球／ITTF討論最新世界排名 公布後凍結至復賽

受到新冠肺炎疫情影響，國際桌球總會（ITTF）已暫停所有賽事至6月30日，世界排名也凍結，只算到三月分；對於最新的世界排名，ITTF昨天在官網上表示，將會經過評估後公布，這個排名將凍結至比賽重啟。

根據目前凍結的世界排名，台灣「桌球神童」林昀儒排名男單第六、「一姊」鄭怡靜則是排名女單第八名；單打球王、球后部分都由中國大陸好手包辦，分別是許昕跟陳夢。

目前ITTF已暫停所有賽事，對於接下來的世界排名，ITTF昨天在官網上表示，評估賽事延期、旅行限制等複雜情況所造成的各種影響後，ITTF將會作出調整。

ITTF執委會將針對以上情況作出決定，四月的世界排名也將公布，並將凍結至比賽重啟時，而預計公布日不會晚於4月15日。

而為了度過這段疫情帶來的衝擊時期，ITTF主席及全體員工自願降低今年的薪水，同時ITTF執委會在會議中決議將縮減開銷，全力以赴共度難關，也將持續評估賽事停擺造成的財政影響、探索解決方案，盡力將損失降到最小。