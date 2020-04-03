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東奧／馬拉松維持札幌舉行 IOC將討論男足年齡問題

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

東京奧運延至明年的開幕日期已敲定，改在7月23日登場，對於延賽相關配套辦法，國際奧會（IOC）體育部董事麥克康乃爾（Kit McConnell）接受電話訪問時表示，除了不會變更馬拉松、競走比賽地點外，針對男足球員年齡問題，IOC會和國際足總（FIFA）商議解決。

受新冠肺炎疫情在全球肆虐下，今年全球體壇幾乎陷入停擺狀態，東京奧運也確定延期至7月23日至8月8日。而原本為了避免高溫，IOC將馬拉松與競走項目改到北海道札幌舉辦，對此麥克康乃爾表示，不會變更比賽地點，兩項比賽時間會在奧運的最後4天，女子馬拉松將在7日，男子馬拉松則是與閉幕式同一天。

至於外界關注奧運延期一年，對於有參賽年齡限制的男足，有些球員恐有超齡問題，對此麥克康乃爾説：「一些運動項目中都有特定年齡規定，對於男足規定U23的部分，我們正在與FIFA進行討論，我們必須在未來幾周內完成決定。」

根據原本的規定，男足年齡限制U23以下，加上3位超齡球員參賽（女足未有年齡限制，但須是FIFA成員國），目前男足16席中已產生14張門票，包括地主日本、法國、德國、羅馬尼亞、西班牙、紐西蘭、埃及、象牙海岸、南非、沙烏地阿拉伯、南韓、澳洲、阿根廷以及巴西，僅剩中北美洲的2席還未確定。

日前IOC主席巴赫（Thomas Bach）曾表示，將保留已取得奧運資格選手的門票，麥克康乃爾表示，國家奧會（NOC）和個人運動員所獲得的所有資格仍然保留，但若該奧運門票是還須透過選拔而產生國手名單的部分，將由各國NOC自己選出代表。

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