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UFA／無緣金盃 銘傳：懊惱但會更努力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
涂紹捷（右）踢進銘傳冠軍戰唯一進球。圖／大專體育總會提供
涂紹捷（右）踢進銘傳冠軍戰唯一進球。圖／大專體育總會提供

92學年銘傳大學踢下大專足球聯賽金盃時，現任教頭曾台霖還是球員，今天率隊再闖冠軍戰雖以1：4不敵北市大學，他正向說，懊惱情緒正是讓球員更努力的前進動力。

銘傳108學年大專足球聯賽（UFA）再闖冠軍戰，對手和16學年前最終戰相同，北市大教頭張武業當時正是北市大前身北體成員，不過銘傳沒能複製92學年勝利，正規賽雖靠68分鐘頭錘破網追平，但延長賽被北市大灌進3球，只能看對手慶祝連霸。

曾台霖坦言，子弟兵都是第一次踢進冠軍戰，「上半場打不好，沒照模式走，太興奮又太緊張，終場以提醒他們放開打，下半場才打出自己的球，但最後還是沒辦法，已經盡力了。」

他強調，全隊目標都是冠軍，目標沒達成當然會懊惱，「但也會更努力，更努力去面對。」他笑說，暌違16年再闖冠軍戰當然開心，相信下次不會再等那麼久才有機會挑戰金盃，「每年都有信心，不管什麼人，就是去做該做的。」

銘傳陣中不少新鮮人，曾台霖認為今天冠軍戰的緊張情緒都是成長的養分，「遇到問題是好事。」且球隊平常訓練的內容和設定，今天就實際化為進球，讓他大喊欣慰，「演練的內容能成功，有時比贏球更開心，但也還有很多要努力。」

北市大除迎接10年來第8冠，個人獎也大豐收，林偉傑獲得金靴獎、白劭宇拿銀靴獎，門將李冠霈也帶走金手套獎；銘傳收穫隊史次佳的亞軍成績外，黃聖傑也獲得銅靴獎肯定。

銘傳大學 銘傳

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