UFA／延長賽灌3球 北市大退銘傳寫連霸

尋求連霸的北市大學和相隔15屆再闖最終戰的銘傳大學，今天在108學年大專足球聯賽（UFA）公開男一級最終戰廝殺到延長賽，北市大靠馮少祺率先突破僵局，延長賽灌進3球，最終以4：1辛苦出線，迎接隊史第8冠。

北市大99學年到102學年寫下4連霸，連同今年已寫下連10屆踢進最終賽紀錄，今天上半場和銘傳都沒進球，但下半場姚克錡先突破僵局，不過他61分鐘率先進球後，銘傳不到7分鐘就把握角球機會，涂紹捷把握住邱柏叡的開球、頭錘破網，銘傳也開張。

銘傳76分鐘也有大好進球機會，但利柏郁的攻擊在門前遭北市大門將李冠霈擋下，接續兩隊都沒再攻破球門，比賽進入延長賽。

延長賽先有機會的銘傳，沒能把握角球再破門良機，反讓北市大找到空檔，100分鐘先有馮少祺連過兩人、右腳勁射突破僵局，111分鐘林偉傑又在對手失誤下補進幸運球，傷停加時陳宥霖再補刀，最終北市大就以4：1完成衛冕。

馮少祺上學年菜鳥球季就嘗到冠軍滋味，今天再成連霸功臣之一，他笑說延長賽的機會出乎預期，「很突然，想不到。」他形容自己企圖心強，憑反應找到空間就起腳，但進球後也沒想太多，畢竟時間還沒走完，「還是要專注！」