快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

UFA／延長賽灌3球 北市大退銘傳寫連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北市大二連霸，奪隊史第8冠。圖／大專體育總會提供
北市大二連霸，奪隊史第8冠。圖／大專體育總會提供

尋求連霸的北市大學和相隔15屆再闖最終戰的銘傳大學，今天在108學年大專足球聯賽（UFA）公開男一級最終戰廝殺到延長賽，北市大靠馮少祺率先突破僵局，延長賽灌進3球，最終以4：1辛苦出線，迎接隊史第8冠。

北市大99學年到102學年寫下4連霸，連同今年已寫下連10屆踢進最終賽紀錄，今天上半場和銘傳都沒進球，但下半場姚克錡先突破僵局，不過他61分鐘率先進球後，銘傳不到7分鐘就把握角球機會，涂紹捷把握住邱柏叡的開球、頭錘破網，銘傳也開張。

銘傳76分鐘也有大好進球機會，但利柏郁的攻擊在門前遭北市大門將李冠霈擋下，接續兩隊都沒再攻破球門，比賽進入延長賽。

延長賽先有機會的銘傳，沒能把握角球再破門良機，反讓北市大找到空檔，100分鐘先有馮少祺連過兩人、右腳勁射突破僵局，111分鐘林偉傑又在對手失誤下補進幸運球，傷停加時陳宥霖再補刀，最終北市大就以4：1完成衛冕。

馮少祺上學年菜鳥球季就嘗到冠軍滋味，今天再成連霸功臣之一，他笑說延長賽的機會出乎預期，「很突然，想不到。」他形容自己企圖心強，憑反應找到空間就起腳，但進球後也沒想太多，畢竟時間還沒走完，「還是要專注！」

北市大教頭張武業提到，球隊賽季最後兩場比賽的狀態都不是太好，但透過調度換人改變戰局，開心子弟兵完成衛冕任務。

北市大林偉傑（左）跟白劭宇（右）分獲金、銀靴獎。圖／大專體育總會提供
北市大林偉傑（左）跟白劭宇（右）分獲金、銀靴獎。圖／大專體育總會提供
馮少祺踢進延長賽第一球。圖／大專體育總會提供
馮少祺踢進延長賽第一球。圖／大專體育總會提供

延伸閱讀

史上最低！北市掃墓公車清明首日運量大減9成

北市千人防疫就業首波預約滿！最快6日面試、7日上工

銘傳全球教育系統總校長李銓 獲頒海華榮譽章

UBA／朱育勤畢業 錢姊爆陽明小跑車接棒

相關新聞

東京奧運延期成煎熬 美體操天后要三個月調適

東京奧運因為新冠肺炎疫情延期一年辦理，讓全球體壇哀號聲不斷，繼日前舉重界傳出反彈聲浪後，美國體操天后拜爾斯（Simone...

UFA／日籍菜鳥自由球建功 台體相隔2年封后

高中兩度遭遇右膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，日籍足球女將田中麻帆沒放棄選手夢，她選擇飄洋過海到台灣體大就讀，今天108學年大...

高球／不只溫布頓 英國公開賽恐也停辦

受新冠肺炎影響，2020年溫布頓昨天晚間確定停辦，高球四大賽壓軸的英國公開賽也可能跟進，全球高球權威雜誌《高爾夫文摘》已...

UFA／延長賽灌3球 北市大退銘傳寫連霸

尋求連霸的北市大學和相隔15屆再闖最終戰的銘傳大學，今天在108學年大專足球聯賽（UFA）公開男一級最終戰廝殺到延長賽，...

高球／米克斯、伍茲傳奇對決 有望5月登場

受新冠肺炎影響，全球體育賽事幾乎都停擺，今年高球四大賽也全受影響延後甚至可能取消，不過美國高爾夫名將「左手怪傑」米克森（...

UFA／少金靴獎仍奪冠 台體感謝幸運星

雖少了赴日發展的「UU」蘇育萱，台體大女足隊今年教練團也迎接前國腳賴麗琴加入，今天率隊奪下UFA公開女一級冠軍的總教練呂...

足球／費城聯球員染武漢肺炎 MLS首例

美國職業足球大聯盟MLS費城聯合隊（Philadelphia Union）一名球員對2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

溫網／傳訊求費德勒別退休 義新星：想在此與他交手

受到新冠肺炎疫情影響，溫布頓網賽在昨天宣布取消賽事，不少人猜測38歲的費德勒會在今年溫網後退休，18歲的義大利新星辛納（...

溫網取消、東奧延期 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

受新冠肺炎取消或延期賽事 東京奧運 東京奧運 延期至2021年7/23

游泳／跟隨加國 德國敦促世錦賽延至2022年再辦

東京奧運延至明年的開幕日期已敲定，改在7月23日登場，原定2021年夏季登場的田徑世錦賽確定延後至2022年，成都世大運...

網球／溫網因疫情取消 美網仍計劃8月31日開戰

溫布頓網球錦標賽主辦單位以新冠肺炎疫情為由，宣布取消今年賽事後，美國網球協會今天表示，美國網球公開賽（US Open）會...

溫網／受疫情影響取消 費德勒：已等不及明年回來

受新冠肺炎疫情影響，溫布頓昨晚宣布今年賽事取消，ATP、WTA、ITF也都發表聲明，將繼續暫停網球賽事至7月13日，也意...

熱門新聞

NBA／柯瑞在家自組籃球架 還要在車道畫三分線

網球／溫布頓預計將取消 三屆冠軍名將哀號

溫網／受疫情影響取消 費德勒：已等不及明年回來

NBA／曾與兩大球星同隊 休斯比較喬丹、詹姆斯

網球／今年溫布頓取消 二戰以來首次

球季若提前結束 誰會是最可惜的第二名？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。