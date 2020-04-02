高球／米克斯、伍茲傳奇對決 有望5月登場

受新冠肺炎影響，全球體育賽事幾乎都停擺，今年高球四大賽也全受影響延後甚至可能取消，不過美國高爾夫名將「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）和「老虎」伍茲（Tiger Woods）的「傳奇對決」已經醞釀多時，可能下月就能實現。

米克森生涯獲得42座PGA金盃，包括5座大賽冠軍，戰功雖不如伍茲的109冠亮眼，仍是高球場指標球星之一；兩人2018年就曾在拉斯維加斯對決，當時由米克斯擊敗伍茲，一人獨享900萬美元的高額獎金。

在高球賽事全面停賽的時期，米克森和伍茲的二度對決可能在維持社交距離要再度上演，米克森也在推特上透露計畫正在進行。

《CNBC》還報導，這次米克森和伍茲的對決還會有非高球界的名人加入，兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）和布雷迪（Tom Brady）都是可能人選，特殊賽事將有電視直播，預計5月登場，比賽也將為新冠肺炎募集防疫資金。

PGA也知曉這項計畫，不過今天官方發表聲明表示，特別賽事已經討論一段時間，但現在還沒得到巡迴賽同意。

PGA同樣是新冠肺炎受害者之一，巡迴賽已經有11場取消或延期，目前還在年度行事曆上的最近一場比賽是5月21到24日舉行的沃斯堡邀請賽。