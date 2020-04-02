東京奧運延期成煎熬 美體操天后要三個月調適

東京奧運因為新冠肺炎疫情延期一年辦理，讓全球體壇哀號聲不斷，繼日前舉重界傳出反彈聲浪後，美國體操天后拜爾斯（Simone Biles）也直言，延期一年對於體操選手來說是一件非常煎熬的事情，讓她接下來三個月必須要重新調適心情後再恢復備戰。

東京奧運在日前拍板延期一年辦理後，雖然是不得已的選擇，但仍引發正反兩派的看法，不過上屆里約奧運包辦了四面體操金牌的美國體操天后拜爾斯認為，東京奧運延期一年在很多人眼中，是多了一年的調整和備戰時間，不過對於身為體操選手的她來說，一年除了可能導致身體出現變化，心理更是一大煎熬。

「這是很令人失望的結果，我很難用『我們還有一年』這種觀點來看待它。」拜爾斯在今天受訪時說：「我目前還在做心理上的掙扎，我認為我三個月後才有辦法做好準備，最主要還是一些心態上的問題需要解決。」

拜爾斯指出，對於從小學開始就長年待在體育館練習的她來說，原本應該是逐漸迎向選手生涯隧道的光明處，但現在卻非如此，「對於菁英運動選手來說，一年是非常長的，妳的身體感受絕對是超過一年的，尤其是體操運動所受到的影響更深。」

拜爾斯雖然在休士頓地區擁有個人的體操訓練中心，不過在疫情擴散後目前該中心也已經休館，而拜爾斯也不打算「走後門」私自進行練習，「我知道有些人會喜歡這樣做，要去健身房偷練然後被罰款，不過這攸關健康與安全的事，你必須小心面對。」