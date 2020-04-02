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高球／不只溫布頓 英國公開賽恐也停辦

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高球四大賽壓軸的英國公開賽也可能因為疫情因素停辦。 歐新社
高球四大賽壓軸的英國公開賽也可能因為疫情因素停辦。 歐新社

受新冠肺炎影響，2020年溫布頓昨天晚間確定停辦，高球四大賽壓軸的英國公開賽也可能跟進，全球高球權威雜誌《高爾夫文摘》已經預告，原本今年迎接英國公開賽的皇家古老高爾夫俱樂部，已經準備明年再承辦這場大賽。

今年英國公開賽原訂7月16日登場，是四大賽最晚舉行的賽事，在此之前4月舉行的名人賽、5月的PGA錦標賽和6月的美國公開賽都已宣布延期。

和溫布頓相同，英國公開賽前一度停辦已要回溯到1945年的第二次世界大戰，皇家古老高爾夫俱樂部原本要迎接球場第15度的英國公開賽，也是2011年後首次，但時程看來要再延後一年。

PGA上月就已陸續取消賽事，LPGA賽季同樣暫時喊卡，主管全球高球事務的R&A本周也將英國男子和女子業餘賽從6月延到8月，原本6月中舉行的柯蒂斯盃（Curtis Cup）也改至明年夏天。

英國新冠肺炎確診案例目前已超過29000例，全球第8多，在歐洲也排到第5。

高爾夫 皇家

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