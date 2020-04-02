UFA／日籍菜鳥自由球建功 台體相隔2年封后

高中兩度遭遇右膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，日籍足球女將田中麻帆沒放棄選手夢，她選擇飄洋過海到台灣體大就讀，今天108學年大專足球聯賽（UFA）公開女一級冠軍戰更在76分鐘自由球破網，攻進冠軍戰唯一進球，助台體1：0力退台灣師大，相隔2屆再嘗冠軍滋味。

台體大國腳「UU」蘇育萱2月底加盟日本岡山湯鄉美人隊，教頭呂桂花坦言，有想過讓蘇育萱回台踢冠軍戰，但近期新冠肺炎肆虐，蘇育萱就算歸國也要先居家檢疫14天，如此念頭才喊卡，少了今年奪下「金靴獎」的大將對戰力當然有影響。

「她們（台師大）壓很緊，我們太多直線球，少一個人串聯去打開局面，就僵住了。」呂桂花點出冠軍戰狀況，她認為兩隊都少了一個突破僵局的重點球員，但自家球員精神非常好，「球員不服輸，非常想贏！」

上半場兩隊都沒能攻破球門，直到下半場田中麻帆製造犯規後獲得自由球機會，才送出刁鑽進球攻破台師大右上角球門，唯一一球助隊再嘗冠軍滋味，個人也獲得銅靴獎肯定。

複賽兩軍對壘時，田中麻帆也曾進球，今天再扮致勝功臣，她透露今年加入球隊的教練賴麗琴，訓練時就有做許多自由球的設計，今天位置剛好和練習時差不多，很高興把握住機會，「來台不到一年，第一個大賽就能拿冠軍和銅靴獎，很感謝喜歡台體大的大家給的鼓勵和支持，但也發現自己還有很多不足，希望明年能更好！」