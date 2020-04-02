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溫網／傳訊求費德勒別退休 義新星：想在此與他交手

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
溫網確定取消，義大利新星辛納傳了訊息給費德勒（Roger Federer），希望他再打一年。 路透
溫網確定取消，義大利新星辛納傳了訊息給費德勒（Roger Federer），希望他再打一年。 路透

受到新冠肺炎疫情影響，溫布頓網賽在昨天宣布取消賽事，不少人猜測38歲的費德勒會在今年溫網後退休，18歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner）擔心無法與偶像交手，還傳了訊息給費德勒（Roger Federer），希望他再打一年。

18歲的辛納是在2018年轉入職業，僅花了兩年時間就從千名外躍升至世界前100名，目前在凍結的世界排名為73名，與世界排名第20的19歲加拿大小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）都被認為是ATP巡迴賽中最優異的青少年球員。

在法網率先宣布延至9月20日開打，昨天溫網宣布取消，美國網球協會宣布美網會內賽仍計畫於8月31日起在紐約開戰，對於兩種截然不同場地的大賽相繼登場，辛納並不擔心，認為年輕就是自己的本錢，「我才18歲，我想要打更多的比賽。」

不過辛納現在最擔心的是尚未與偶像費德勒交手，擔心費德勒就要退休，「我向Roger發了訊息，我說：『希望你再打一年，我們的比賽可能只延遲12個月。』在溫網擊敗他一直是我的夢想之一，也希望有一天能夠在中央球場打球。」

費德勒 阿里 Roger Federer

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