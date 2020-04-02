游泳／跟隨加國 德國敦促世錦賽延至2022年再辦

東京奧運延至明年的開幕日期已敲定，改在7月23日登場，原定2021年夏季登場的田徑世錦賽確定延後至2022年，成都世大運則延後兩天展開；而原訂2021年7月16日的游泳世錦賽會和奧運撞期，德國游泳聯合會（DSV）也追隨加拿大，敦促世錦賽能夠延期一年舉行。

受到新冠肺炎影響，全球體壇現都陷入停擺狀態，東京奧運也確定延期，最終確定延至明年7月23日舉行開幕式，不過奧運延期也影響到明年暑假將進行的田徑世錦賽、游泳世錦賽及成都世大運等大賽。

為了配合東奧延後一年，原先2021年8月6日至15日於美國舉行的田徑世錦賽，在世界田總（World Athletics）與世錦賽主辦單位研議後，決議田徑世錦賽確定延後一年，改在2022年舉行。

而原先預計在8月16日至27日舉行的2021年成都世大運，國際大學生運動總會（FISU）也配合奧運做出微調，賽事日期延後兩天登場，改在8月18日至29日舉行。

原訂明年7月16日至8月1日在日本福岡進行的游泳世錦賽，國際游泳總會（FINA）已經表示，將從2021年9月或是2022年5月兩個時間中選出一個。

但對於奧運結束後隨即進行世錦賽，加拿大泳協率先發難，認為在同一年連續舉行頂級賽事對選手負擔極大，尤其是長距離的選手，希望FINA可以將世錦賽延至2022年。

德國游泳聯合會理事庫爾斯基根（Thomas Kurschilgen）在受訪時説：「我們認為一年內舉辦兩場大賽，對這項運動是難以應對的挑戰，除了運動員難以發揮最佳狀態，也會背負其他巨大壓力，另外更重要的是，在奧運後舉辦世錦賽，是否會像以往那樣吸引人們的目光。」