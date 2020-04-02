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溫網／受疫情影響取消 費德勒：已等不及明年回來
受新冠肺炎疫情影響，溫布頓昨晚宣布今年賽事取消，ATP、WTA、ITF也都發表聲明，將繼續暫停網球賽事至7月13日，也意味著所有的草地賽季全部取消。
對「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）來說，挑戰生涯第九座溫網男單金盃要再等一年，不過他在IG限時動態上表示，已經等不及明年回來參賽。
溫網自1877年創辦迄今，過去僅因兩次世界大戰停辦，這次是賽史首度因非戰爭因素取消賽事。今年要滿39歲的費德勒在得知溫網宣布取消後，在限時動態上表達對於2021溫布頓賽事的期待和參賽意願。
而今年將前來尋求女單衛冕的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）則直呼遺憾，「聽說溫布頓今年不會舉行，這真是太遺憾了，去年的決賽是我一生中最快樂的日子之一，但我們現在正在經歷比網球更大的挑戰，溫布頓會回來的，這也讓我更期待衛冕。」
去年溫網亞軍、今年也將滿39歲的美國女將小威廉絲（Serena Williams）也對溫網取消直呼驚訝，而去年首度參賽就闖進女單16強，成為溫網大黑馬的16歲美國新星高芙（Coco Gauff）也在推特上呼籲每個人都要注意安全。
職業網壇自3月初全面停工起，紅土的法網率先宣布延期，改至9月20日進行，不過受到草種、照明等場地限制的溫網，直到昨晚只能忍痛宣布取消，而原本停擺至6月7日的網球賽事，在ATP、WTA、ITF也都發聲明後，將繼續停擺至7月13日。
ITF主席哈格蒂（David Haggerty）表示，「保護所有參與網球運動的人和公眾的健康一直是我們的首要任務，我們知道做出這個決定的影響，也從不輕易做出決定，我們將繼續尋求專家意見和視實際狀況，雖然正處於一個未知的時期，但我們承諾將採取積極、負責任的措施來面對挑戰。」
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