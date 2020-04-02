溫網因新冠肺炎疫情取消 美網仍計劃8月31日開戰

中央社 / 紐約1日綜合外電報導

溫布頓網球錦標賽主辦單位以新冠肺炎疫情為由，宣布取消今年賽事後，美國網球協會今天表示，美國網球公開賽（US Open）會內賽仍計劃於8月31日起在紐約開戰。

法新社報導，在金恩夫人國家網球中心（BillieJean King National Tennis Center）室內球場將用作2019冠狀病毒疾病（COVID-19）臨時醫院之際，美國網球協會（US Tennis Association）表示，將監控這場大流行病，如有必要會更動計畫。

美國網協發布聲明：「目前美國網球協會仍打算如期舉行美國網球公開賽。我們正持續研擬主辦賽事的計畫。」

「美國網球協會正仔細監控2019冠狀病毒疾病大流行快速變化的局勢，替一切可能性做好準備。」

紐約目前仍是美國疫情最嚴重的地區，一些網球場被改造為醫院。路易阿姆斯壯球場（Louis ArmstrongStadium）則變成病患、志工與區域學童的配膳區。

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