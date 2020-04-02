網球／75年首次 2020溫布頓停辦

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

受新冠肺炎全球蔓延影響，網壇盛事法網先宣布延期到9月，溫布頓今天更直接宣布取消今年賽事，創75年來首例。

溫布頓前一度取消已要回溯到1945年，當時因第二次世界大賽停辦，隔年復辦後還不曾喊卡，今年因新冠肺炎取消，粗估損失超過十幾億台幣。

溫布頓是四大賽唯一的草地大滿貫，受限草地特性和英國氣候，全英俱樂部先前聲明就表示，比賽就算延期仍有風險，且閉門比賽已排除方案之外；本周召開臨時會議做出今年賽事取消決定，大會官網也發出公告。

全英俱樂部主席休威特（Ian Hewitt）表示，取消決定是基於安全及健康考量，相信這是正確決定，之後將把相關資源投入社區救助。

全英俱樂部執行長路易斯（Richard Lewis）則說，取消賽事是充滿挑戰的決定，但也明白當前處境，「我們會期待為無與倫比的2021年比賽做準備。」

第134屆溫布頓將於2021年6月28日進行到7月11日。

溫布頓 世界大賽

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