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網球／溫布頓預計將取消 三屆冠軍名將哀號

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
溫網預計將會宣布取消。 歐新社
溫網預計將會宣布取消。 歐新社

受新冠肺炎全球蔓延影響，網壇盛事法網先宣布延期到9月，溫布頓更可能直接取消，3屆冠軍貝克（Boris Becker）透過推特希望大會能延後做出決議，但馾2006年摘冠的前「世界球后」茉瑞絲摩（Amelie Mauresmo）提出不同看法，認為今年賽事該取消。

若今年溫網無法舉行，這將是自二次世界大戰以來首度取消賽事。

溫布頓是四大賽唯一的草地大滿貫，受限草地特性和英國氣候，全英俱樂部先前聲明就表示，比賽就算延期仍有風險，且閉門比賽已排除方案之外，德國網球協會副主席霍多夫更明白說，原訂今年6月29日要舉行的溫布頓不會舉行。

大會英國時間周二召開會議，出席者包括溫布頓主席和比賽管理階層，會中除討論溫布頓舉辦與否，也連帶討論溫網前其他草地賽季的狀況，全部取消成為最有可能的趨勢，畢竟目前新冠肺炎全球已有超過84萬例確診，超過4萬人死亡。

儘管取消機會大，貝克仍希望大會三思，「我真的很希望溫布頓能等到四月底再做決定，比賽是7月第一個比賽，耐心是美德。」

曾和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）合作的前球后茉瑞絲摩意見相反，她認為疫情肆虐下，取消賽事勢在必行，她甚至認為，2020年賽季可能已經結束。

溫布頓前一度取消已要回溯到1945年，當時因第二次世界大賽停辦，隔年復辦後還不曾喊卡，今年若因新冠肺炎取消，粗估損失將超過十幾億台幣。

今年賽事若取消，對「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和大威廉絲（Venus Williams）、小威廉絲（Serena Williams）姊妹也是極大損失，明年費德勒和小威就已39歲，大威更已41歲，想挑戰金盃難度再增加。

溫布頓 大威廉絲 小威廉絲

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