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UFA／新鮮人連線 輔大退台體留季軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
輔大劉智文（左）54分鐘進球，由吳彥澍（右）助攻。圖／大專體總提供
輔大劉智文（左）54分鐘進球，由吳彥澍（右）助攻。圖／大專體總提供

從花蓮高中攜手到輔仁大學，吳彥澍和劉智文今天在108學年大專足球聯賽公開男一級季軍戰連線建功，吳彥澍的關鍵助攻讓劉智文攻進全場唯一進球，助隊以1：0擊敗台灣體大，留下主場勝利。

大專足球聯賽（UFA）今天起一連兩天在輔大進行公開一級最後決賽，去年亞軍輔大今年雖在4強賽的延長賽不敵衛冕軍北市大學，但兩名新鮮人在大專菜鳥球季最終戰攜手，突破上半場0：0僵局，全場唯一的進球也助地主守護住季軍獎盃。

「從複賽到現在，鋒線的進球率不高，所以久久之後今天又再進一顆，有點感動！」攻破球門的劉智文開心說。

輔大上半場僅射門1次，且唯一機會還是以越位收場，台體大3次嘗試也沒破門，直到54分鐘才靠昔日花蓮高中的兩名隊友突破僵局，輔大教練林信宇說：「我們的問題主要在於攻防轉換中間的空檔，讓對方有比較多拿到第二波球的機會，半場的時候有去叮嚀中場的球員，在位置上面要特別注意漏洞。」

輔大前3屆都叩關冠軍戰，106學年更奪下金盃，但今年4強賽先碰前3年的最終戰對手北市大學，最終在延長賽敗陣，無緣連4年挑戰金盃；北市大衛冕只差最後一步，明天下午4點將碰暌違15年再闖冠軍戰的銘傳大學。

公開女一級冠軍戰也將於明天登場，台體大下午1點將對決台灣師大；兩場賽事皆有FOX體育台直播、YouTube頻道SSUtv提供網路直播。

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