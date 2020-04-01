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原定產後三個月出征奧運 美足球女神將安心待產

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
摩根。 法新社
摩根。 法新社

去年在女子世足賽寫下單場五度進球、三次助攻的美國球星摩根（Alex Morgan），將在本月份誕下愛女，並原定於七月就重新披上國家隊戰袍出征東京奧運會，不過在奧運確定延至明年後，摩根表示現在她總算能在產後多花一點時間調養身體和陪伴女兒。

擁有亮眼外型與高超球技的摩根，是美國女足陣中最受關注的球星之一，去年女子世足賽期間，她更在出戰泰國的比賽中單場踢進五球，追平由美國前輩阿柯爾斯（Michelle Akers）創下的世足賽單場進球紀錄，而摩根同場比賽還有三次助攻的表現，神乎其技的演出一度引發話題，並讓她贏得「女版貝克漢（David Beckham）」的美名。

在幫助美國隊拿下去年世足賽冠軍，個人也獲頒銀靴獎後，摩根在10月宣布懷孕，並將在今年四月誕下愛女，而在懷有身孕這段期間她仍是參與練習，並在美國隊搶下奧運門票後，準備在產後三個月就隨隊出征。

不過在東京奧運確定延期後，也讓摩根鬆了口氣，她在今天受訪時說：「這（延賽）是一個正確的決定，雖然我是從團隊的角度來談論這件事，但還是會忍不住想到自己的狀況，因為在這麼短的時間內我必須要恢復狀態，還必須面對新冠肺炎疫情所帶來的壓力。」

事實上當摩根宣布懷孕時，外界就曾有過為何她要選在生涯的巔峰時期懷孕的質疑，這也讓摩根一度出面回擊，「這不是要說女性就不能同時做好這兩件事，人的身體是很不可思議的。事實上，這個世界並沒有讓女性盡情的發揮，導致我也一直在想該不該公開這件事，不過這是我的身體、我的家庭和我的人生，我認為我會獲得足夠的支持再回來，我沒有任何理由因為要建立家庭就停下腳步。」

摩根國家隊生涯進球數高達107顆，排名史上第五名，對於在東奧延期後她將有更多的時間面對生產和產後調整，她說：「我心頭有上百件的事情，不過我現在將有足夠的時間來一一釐清，而我也將有更多的時間來陪伴我的女兒。」

世足賽 David Beckham 柯爾

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