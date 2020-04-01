網球／前法網冠軍與名將胞弟 確診新冠肺炎

不是愚人節玩笑，美國前球王馬克安諾（John McEnroe）的弟弟小馬克安諾（Patrick McEnroe），今天宣布確診新冠病毒，好消息是症狀已經減輕，自評已經百分百復原。

馬克安諾是7座大滿貫得主，小馬克安諾也是球員出身，退役前除在1995年雪梨公開賽奪冠，生涯還握有16座雙打金盃，包括1989年的法網冠軍；小馬克安諾現任美國ESPN球評，過去也曾任美國隊台維斯盃隊長。

現年53歲的小馬克安諾今天發布一支影片，表示自己11天在紐約接受檢測，美國時間周二確診陽性，不過他也透過鏡頭報告「好消息是我感覺無恙」。

小馬克安諾表示，目前他的妻子和小孩正進行為期兩周的隔離，他也鼓勵說：「每個人都該這樣做。」他以自己戰勝新冠肺炎為例，希望帶給其他確診者一些力量，並祈禱經歷同樣狀況的患者都能度過難關，並呼籲大家要正視疫情，盡量待在家中。

在小馬克安諾宣布確診前，上月初剛迎接生涯ATP首冠的巴西小將魏德（Thiago Seyboth Wild），上周確診新冠肺炎，成職業網壇第一人。