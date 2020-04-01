F1／紅牛顧問瘋狂提案 曾提讓旗下車手集體染疫再免疫

新冠肺炎讓全球聞之色變，一級方程式賽車（Formula 1）車隊紅牛（RedBull）卻傳出有意反其道而行，前紅牛賽車手、現車隊顧問馬爾科（Helmut Marko）擬讓旗下年輕車手感染病毒達到免疫，賽季恢復後就將不受病毒影響，所幸此方案最終遭到否決。

F1賽季因新冠肺炎全面停擺，76歲的車隊顧問馬爾科曾提出瘋狂建言，擬趁這段期間聚集旗下所有車手集訓，好讓他們集體染病，賽季回歸時能達到免疫。

「他們都是身強力壯的年輕人。」馬爾科說：「如此一來，無論賽事何時重啟對他們都不會影響。」

馬爾科在接受電視訪問時提出這個駭人的方案，表示目的是為了善用停賽期間，讓車隊中8到10名青少年透過訓練營維持身心狀態，以備隨時可能重啟的賽事。不過馬爾科也說到，此方案並未被接受，最終遭到車隊高層否決。

F1的前八站因新冠肺炎取消，6月至7月的加拿大、法國、奧地利以及英國站恐難逃相同的命運。總裁凱利（Chase Carey）只能冀望夏天疫情趨緩後，安排15至18個分站賽事，賽季也有可能延長至明年1月。

英國疫情嚴峻，7支總部位於英國的F1車隊，日前援助英國政府醫療用品需求，與科技、航太、汽車大廠響應「呼吸器挑戰」（Ventilator Challenge UK）計畫，擴大呼吸器生產線，舒緩英國醫療器材短缺問題。