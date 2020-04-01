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CBA／復賽遭打槍 中國體育總局公告暫緩賽事

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

CBA復賽恐遙遙無期，昨日晚間中國大陸國家體育總局宣布，為配合新冠肺炎防疫，暫緩恢復馬拉松等群聚體育賽事，讓已經召回洋將的CBA各球團傷透腦筋。

中國體育總局昨日晚間公告，為落實防疫，減少人員流動和聚集所帶來的防疫風險，暫緩馬拉松等大型活動、體育賽事群聚活動，待疫情趨緩再做調整。

事實上，CBA賽事重啟一波三折，復賽日期從原定4月中延到5月初，並計畫要在兩座城市進行閉門賽，但政府與聯盟不同調，先是政府在3月28日發布旅遊禁令，暫停外國人入境，多隊洋將和外籍教頭被拒於門外，無法報到，復賽又在昨天遭體育總局打回票。

CBA北控主帥馬布瑞（Stephon Marbury）表示，據他了解是朝原定4月底至5月復賽，「但新冠肺炎嚴重，他們不希望疫情捲土重來，對此謹慎處理做好預防措施，確保所有人都篩檢，我也篩檢兩次。」

受影響的還有原定欲在4月中下旬復賽的中超，多隊日前結束海外移訓14天自我隔離後，皆準備展開集訓，除了面臨洋將和外籍教頭未能報到窘境，在體育總局宣布暫緩賽事後，只能朝6月復賽方案執行。

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