東奧／贈相機、精工錶當伴手禮... 日本申奧爆賄絡傳聞

東京奧運在日前決定延至明年七月廿三日舉行，昨天則傳出為了爭取奧運主辦權而賄絡的負面傳聞，目前法國調查機構已經對於奧運重磅經紀人迪亞客進行調查，也讓過去曾贈錶給他的東奧組委會理事高橋治之捲入其中。

據路透報導，目前是東京奧運組委會一員的高橋治之，在日本申奧期間，向委員會收受了八二○萬美元款項，並購買相機、精工錶等禮品贈送給迪亞克，光是精工錶一支要價四萬六千五百美元（約台幣一四二萬元）。

而當時擔任日本電通執行長的高橋治之，也承認接受申奧委員會的款項，不過他強調，送給迪亞客的精工錶僅是禮貌性的「伴手禮」而非賄絡，儘管國際奧會允許在奧運申辦過程中得以贈送象徵性的禮物，但並未明確規範價值範圍。

此外，現任東京奧運組委會主席森喜朗所屬的非營利機構，也傳出收受申委會一百卅萬美元的款項，不過該機構強調，這筆錢用於「國際情勢分析」，沒有不法情事。

對於上述兩筆支出，法國調查機構都未提出異議，而是認為東京申奧委員會透過一名新加坡經紀人，支付兩百卅萬美元給迪亞克，希望他能支持東京申辦奧運，不過現年八十六歲的迪亞克否認所有指控。