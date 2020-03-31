羽球／世羽聯凍結排名 戴資穎累積球后周數恐倒退

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）在今天宣布將凍結世界排名與世界青少年排名，直至另行通知為止才會解除，也代表著目前世界排名將以全英公開賽後一周的公布排名進行凍結，女單世界第一為我國一姐戴資穎，男單第一則為日本球王桃田賢斗。

世界羽聯在今天宣布，由於新冠肺炎疫情爆發，世界羽球賽事從三月中開始一路停擺到四月底，且很難預測下一場國際賽事會在何時舉行，就連五、六月可能都會面臨繼續暫停的狀況。

世界羽聯的聲明指出，目前世界排名將追溯到比賽第12周，也就是在全英公開賽後隔一周、3月17日所公布的排名為準，來延續到下一場賽事，世界羽聯賽在確定接下來巡迴賽賽程後，將宣布如何「取消凍結」，以避免球員因為停賽期間出現積分劇降的狀況，對於排名產生極端影響。

而我國世界球后戴資穎在全英公開賽後重返世界球后寶座，雖然截至今天上午累積球后應該到第150周，不過在世界排名於3月17日凍結的情況下，也將回溯兩周停在第148周。