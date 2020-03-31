快訊

美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／世羽聯凍結排名 戴資穎累積球后周數恐倒退

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）在今天宣布將凍結世界排名與世界青少年排名，直至另行通知為止才會解除，也代表著目前世界排名將以全英公開賽後一周的公布排名進行凍結，女單世界第一為我國一姐戴資穎，男單第一則為日本球王桃田賢斗。

世界羽聯在今天宣布，由於新冠肺炎疫情爆發，世界羽球賽事從三月中開始一路停擺到四月底，且很難預測下一場國際賽事會在何時舉行，就連五、六月可能都會面臨繼續暫停的狀況。

世界羽聯的聲明指出，目前世界排名將追溯到比賽第12周，也就是在全英公開賽後隔一周、3月17日所公布的排名為準，來延續到下一場賽事，世界羽聯賽在確定接下來巡迴賽賽程後，將宣布如何「取消凍結」，以避免球員因為停賽期間出現積分劇降的狀況，對於排名產生極端影響。

而我國世界球后戴資穎在全英公開賽後重返世界球后寶座，雖然截至今天上午累積球后應該到第150周，不過在世界排名於3月17日凍結的情況下，也將回溯兩周停在第148周。

羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

羽球／戴資穎全英賽寫紀錄 世羽聯以影片致敬

戴資穎分享返國趣事 網友：工作人員有眼不識泰山

全英羽賽／奪冠並返后座 戴資穎點出主因：保持耐心

相關新聞

羽球／世羽聯凍結排名 戴資穎累積球后周數恐倒退

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）在今天宣布將凍結世界排名與世界青少年排名，直至另行通知為止才會解除，也代表著...

疫情波及無賽可比 蓋特林為無贊助田徑選手發聲

東京奧運在拍板將延至明年7月23日舉行後，導致全球體育賽事幾乎都陷入停擺狀態，而美國田徑短跑好手蓋特林（Justin G...

網球／增加球員收入 WTA擬延長賽季

全球體育賽事受新冠肺炎影響甚鉅，網球賽從3月一路停擺到6月，球員「失業」直接影響收入，國際女子網球協會（WTA）打算透過...

東京奧運延期重新倒數 傳比賽場館將照原訂計畫進行

東京奧運組委會在昨天宣布將奧運延期至明年7月23日開幕後，東京車站外的計時器也重新調整至倒數479天，組委會秘書長武藤敏...

跆拳道／配合東奧新時程 亞資賽再延期

2020東京奧運會亞洲區資格賽受因新冠肺炎影響，地點和日期一變再變，昨天東奧延其日期確定後，世界跆拳道聯盟今天也發布公告...

奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

路透報導，曾任廣告代理商電通公司高階主管的高橋治之，收取了東京申奧委員會共820萬美元（約台幣2.48億元）。

羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

在全英公開賽重返世界排名第一的戴資穎，今天喜迎在位150周里程碑，若世界羽聯（BWF）效法ATP、WTA凍結積分排名，戴...

白俄總統不畏疫情要比賽照辦 人民擔心疫情爆發

白俄羅斯各項體育賽事與社會不畏疫情照常運轉，堪稱最勇敢的國家！外媒30日報導，白俄總統盧卡申科絲毫不畏懼新冠肺炎，他甚至親自上場打冰球，認為白俄相當安全，要人民照常工作、無須恐慌，白俄同時也是歐陸極少

網球／美網部分場地成方艙醫院 收治非新冠肺炎病患

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，紐約市預計建造九座暫時醫院，位於皇后區的美國網球公開賽場地之一，美國網球協會比莉·珍·金網球中...

足球／巴塞隆納降薪7成 梅西不滿球團施壓

因新冠肺炎影響賽事停擺，西甲豪門巴塞隆納日前傳出將降薪七成，球員反彈無效，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）昨日...

東奧延期 明年田徑世錦賽延後1年、世大運微調

東京奧運延至明年的開幕日期昨天敲定，改在7月23日登場，原定2021年夏季登場的田徑世錦賽確定延後至2022年，2021...

西甲／「別拿放大鏡逼我們」梅西率巴薩隊友減薪70%

繼C羅（Cristiano Ronaldo）和尤文圖斯隊友同意放棄四個月薪水共體時艱後，另一位足壇巨星梅西（Lionel...

熱門新聞

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

MLB／王建民40歲了 美媒推薦看「後勁：王建民」

NBA／傳湖人不會回簽卡珍斯 美媒：更傾向續留哈沃德

奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。