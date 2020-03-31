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網球／增加球員收入 WTA擬延長賽季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
WTA擬延長賽季。 美聯社
WTA擬延長賽季。 美聯社

全球體育賽事受新冠肺炎影響甚鉅，網球賽從3月一路停擺到6月，球員「失業」直接影響收入，國際女子網球協會（WTA）打算透過延長2020賽季，讓球員能增加賺取獎金的機會。

網球賽事受新冠肺炎影響，從3月初印地安泉網賽開始，許多大賽都喊卡，原訂5月登場的法網直接宣布延期到9月，溫布頓更可能取消；不只WTA和職業網球聯合會（ATP）聯合宣布，將6月7日前的賽事都取消，國際網球總會（ITF）旗下賽事也暫停到6月8日。

WTA接受《路透社》訪問時提到，協會正努力和合作的錦標賽溝通，希望在比賽恢復後能以最大限度提高獲利可能性，並考慮將賽季從原本的44周再延長，以便能舉辦更多場比賽。

「我們誠摯希望能盡快回到球場，只要能確保球員、球迷和工作人員的健康和安全，我們就會重啟賽事。」WTA發表的聲明指出。

WTA年終賽原訂今年11月1日到8日登場，如今賽程因新冠肺炎停擺8到10周，年終賽是否受影響或調整還沒答案。

WTA也指出，雖然想幫助到所有相關人員，但WTA並沒有足夠的財務能力，且職網球員並非WTA員工，收入來源主要靠比賽獎金，沒有比賽自然影響收入，「WTA充分認知這些運動員面臨的挑戰，在這前所未有的情況下，全球百萬人也遭遇類似狀況。」

溫布頓 法網

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