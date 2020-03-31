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東京奧運延期重新倒數 傳比賽場館將照原訂計畫進行

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東京奧運重新倒數。 法新社
東京奧運重新倒數。 法新社

東京奧運組委會在昨天宣布將奧運延期至明年7月23日開幕後，東京車站外的計時器也重新調整至倒數479天，組委會秘書長武藤敏郎雖然強調延期的損失金額仍在評估中，其中贊助商是否願意將贊助延長一年將影響不小，不過也傳出國際奧運已經伸出援手，捐贈13億美元彌補東京奧運延期所面臨的損失。

2020東京奧運在昨天拍板延期至明年7月23日開幕，組委會主席森喜朗強調，雖然無法確定明年七月時新冠肺炎疫情是否已得到控制，但這將是組委會與日本人民所祈求的，「我認為這次的奧運會將有重大的歷史意義，我們現在只能祈求，也要堅信我們的祈求會被聽到。」

組委會強調，之所以決定在隔年幾乎同一時間舉辦奧運會，最主要的原因就是希望舊的計畫能與新計畫重疊，包括場地、住宿、選手村與志工和購票者等資料能得以保留，組委會秘書長武藤敏郎表示，目前所有運動賽事仍將以原定場館舉行為優先，「我們正在與所有的場館討論中，但一切都還沒有確定，不過如果我們必須改變場館，就可能要面臨改變比賽時間的問題，我個人認為比賽時間上不會有太多的變化。」

至於東京奧運延期，除了可能增加20億到60億美元的支出外，還面臨了必須說服贊助商延長贊助期限的難題，根據「ESPN」報導，這次奧運舉辦資金中約有33億美元來自日本廣告與公關公司電通所推動的本地贊助籌資，武藤說：「目前贊助商的合約都將在今年到期，我們希望他們能夠延長，目前我們還沒有聽到他們有任何具體的異議，以及我們是否希望他們提供更多捐款。」

不過根據東奧組委會的文件，國際奧會（IOC）將提供東京奧運13億美元的捐款，在過去四年奧運周期間，IOC的收入為57億美元，其中百分之73來自於轉播權的銷售以及百分之18來自長期贊助商收入，其中美國轉播公司NBC就佔了IOC轉播收入的一半，為每屆奧運會的轉播權支付超過10億美元，此外，國際奧會也擁有近20億美元的儲備金和保險金，以支付緊急狀況。

東京奧運

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